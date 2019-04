DIRECT – Rugby : suivez la lutte pour le maintien d'Oloron et Bagnères en Fédérale 1

Par Damien Gozioso, France Bleu Béarn

22e et dernière journée de Fédérale 1 ce dimanche à partir de 15 heures. Dans la poule 2, celle des clubs béarnais et bigourdans, Oloron et Bagnères ont encore une chance de se maintenir.