DIRECT RUGBY - Vivez le match Angoulême - USAP

L'USAP a besoin de gagner et de se rassurer sur le terrain de Soyaux Angoulême, ce vendredi à 19 heures.

Jeronimo De la Fuente et l'USAP à la relance

Les Catalans sont deuxièmes au classement, le SA XV est dernier. Ce match s'annonce plus incertain que ce simple constat. L'USAP ne carbure pas à plein régime en ce moment et le SA XV va mieux et lutte pour son maintien. Les Catalans récupèrent tout de même quelques joueurs précieux dans leur effectif.

Vivez la soirée rugby dès 18h10 sur France Bleu Roussillon.

