DIRECT RUGBY - Vivez le match Béziers - USAP

Sans pression mais pas sans ambition, l'USAP se déplace à Béziers, ce jeudi soir. Les Catalans composent une équipe new look pour affronter des Héraultais qui eux n'ont plus rien à craindre ni à espérer dans ce championnat de PRO D2. Le match ne manque pourtant pas de piquant car c'est un derby !

Dès 20 heures, retrouvez l'avant-match sur France Bleu Roussillon avec vos pronostics au 04 68 35 5000. Le match à 20h50 en intégralité commenté par Cyrille Manière et Christophe Porcu puis vos réactions en direct dans l'après-match.

Le direct