DIRECT - Section Paloise : vivez la rencontre de préparation face au Biarritz Olympique

"Confirmer", c'est le maître mot du déplacement de la Section Paloise sur la pelouse d'Aguilera ce vendredi soir. Après une victoire convaincante et porteuse de promesses face à l'Aviron Bayonnais, les managers en attendent au moins autant face au Biarritz Olympique.

Le match

58' - Essai pour le BO ? Non ! Pascal Gauüzère estime que le joueur qui plonge dans l'en-but est parti devant son centre auteur d'un coup de pied dans le dos de la défense. La Section fait le dos rond mais souffre...

56' - Turnover pour le BO, mais sur le deux contre un en bout de ligne, la passe du joueur biarrot termine en touche ! La Section peut encore une fois souffler.

54' - Daubagna remplace Le Bail pour la fin du match.

53' - La Section s'en sort ! Ballon perdu en route par les Basques, dégagé en catastrophe... Le BO est dans ses 22m.

52' - Fautes répétées, et carton jaune contre Antoine Erbani... Le BO retourne en touche.

50' - le BO est mieux revenu et enchaîne dans les 22m de la Section, nouvelle pénalité contre les Vert et Blanc. Les Basques prennent la touche.

48' - La pluie redouble, les fautes de mains aussi... Mêlée à venir pour le BO.

47' - L'occasion pour le BO suite à un coup de pied astucieusement tapé par dessus le rideau défensif... Mais le biarrot à la course tape trop fort dans le ballon qui file en ballon mort... Mêlée pour les Béarnais sur leurs 10m.

46' - Touche... pas droite, et ballon rendu au BO qui va disposer d'une mêlée.

45' - La Section à l'attaque et pénalité pour les béarnais, Harris trouve la touche à une dizaine de mètres de l'en-but adverse.

43' - Touche gagnée par la Section, dégagement contré ! Renvoi aux 22m pour les Vert et Blanc...

42' - Pénalité contre la Section, la neuvième, Biarritz vient occuper les 22m palois.

20h58 / 40' - Sous une nouvelle averse, c'est reparti, renvoi tapé par un nouveau venu, Mike Harris !

20h55 - La reprise est imminente, voilà l'équipe de la Section Paloise pour ces 40 minutes : 1. Moïse, 2. Lespiaucq (cap), 3. Boughanmi, 4. Metz, 5. Pesenti 6. Erbani, 7. Puech, 8. Ugena, 20. Daubagna, 10. Harris, 11. Votu, 12. Vatubua, 13. Roudil, 14. Barrett, 15. Malié. Les remplaçants : Barka, Delannoy, Hastoy, Nicot, Souverbie.

40'+2 - Ballon de turnover et passe en touche côté Section, c'est la mi-temps sur le score de 7-5 en faveur des Vert et Blanc. Le climat est certes humide, mais les Vert et Blanc semblent bien moins à leur affaire que la semaine précédente face à Bayonne.

40' - La mêlée a du mal à se disputer et l'arbitre fini par sanctionner la Section. Dernière action en faveur du BO sur sa ligne des 10m...

38' - Contact dans le maul, ballon rendu au BO. C'est très poussif...

37' - Nouvelle touche récupérée par la Section, et pénalité dans la foulée, Debaes trouve la touche à 20m de la ligne adverse.

35' - Touche volée par les Vert et Blanc, Pesenti progresse dans l'axe... Le Bail ramène le jeu dans les 22m adverses, mais pénalité contre la Section pour hors-jeu !

34' - Le ballon glisse des mains béarnaises cette fois, mêlée pour le BO sur ses 22m... la Section enclenche la marche avant mais Pascal Gaüzère sanctionne Nicolas Corato pour une poussée en travers. Le BO peut se dégager.

33' - La Section gère bien la sortie de balle et se dégage, l'arrière basque garde son ballon au sol après avoir été plaqué, pénalité pour les Vert et Blanc.

31' - Nouvel en-avant des Rouge et Blanc ! Avant la mêlée Fisi'ihoi et Adriaanse sont remplacés par Calles et Corato.

29' - Biarritz renvoie la Section dans son camp par le pied, sur sa relance Pinto conserve au sol et est pénalisé. Voilà les Béarnais de nouveau en défense sur une touche dans leurs 22m.

28' - Ballon de turnover gagné sur la touche, en bout de ligne Dumoulin pousse au pied et va trouver la touche à 30m de la ligne du BO. Le Bail en profite pour remplacer Marques.

27' - Ballon gratté par la Section ! Debaes dégage au-delà de ses 22m...

25' - A son tour la Section Paloise tente de jouer depuis ses 22m, mais sur une passe pour personne de Debaes, la défense du BO prend l'avantage dans un ruck et récupère une pénalité, touche à 5m à venir pour les Basques !

23' - Biarritz relance depuis ses 22m, et un béarnais se met à la faute en plaquant haut, cela offre une pénalité pour se dégager facilement au BO.

19' - La réaction immédiate du BO ! Habel-Kuffner rate le renvoi, la défense béarnaise manque de vigilance dans l'axe, et après trois temps de jeu, c'est Plessis-Couillaud qui marque. Transformation manquée, les Béarnais ne mènent plus que 7-5.

17' - ESSAI POUR LA SECTION ! Le pack béarnais fait la différence, Tuimaba crée un nouveau point de fixation, et finalement Marques plonge au ras pour aplatir. Le demi de mêlée transforme lui-même, 7-0 pour les Vert et Blanc !

16' - La Section insiste au ras, Marques se trompe de côté... Mais pénalité pour la Section qui prend la mêlée à 5m !

15' - La mêlée béarnaise prend désormais l'ascendant, offrant une pénalité, et une touche à suivre pour la Section à 10m de la ligne adverse !

14' - Encore une perte de balle sur un lancement suite à une maladresse côté BO... Entame poussive des deux côtés !

12' - Bon départ derrière sa mêlée de Samuel Marques, la Section progresse et récupère une pénalité, mais la touche n'est pas trouvée par Debaes ! Mêlée à suivre pour le BO sur sa ligne des 10m.

9' - Dégagement des joueurs du BO depuis leur en-but, touche pour la Section à 30m.... le lancer lobbe l'alignement ! Biarritz part en contre mais un en-avant de passe en bout de ligne annihile une action d'essai !

7' - Maul improductif... ballon rendu aux Basques à 5m de leur ligne.

6' - Le BO à la faute dans un regroupement, la Section va bénéficier d'une pénaltouche dans les 22m adverses.

4' - Première mêlée du match pour les Vert et Blanc, c'est très stable, la Section à l'attaque !

1' - La Section pénalisée d'entrée dans ses 22m, Biarritz prend la touche mais perd le contrôle du ballon. Les Béarnais se dégagent.

20h00 / 0' - C'est parti ! Coup d'envoi donné par le Biarritz Olympique... La rencontre est arbitrée par Pascal Gaüzère.

19h50 - La compo de la Section pour la première période : 1. Fisi’ihoi, 2. Rey, 3. Adriaanse, 4. Delannoy, 5. Pesenti, 6. Ugena, 7. Gunther, 8. Habel-Kuffner, 9. Marques, 10. Debaes, 11. Tuimaba, 12. Dumoulin, 13. Couchinave, 14. Fumat (cap), 15. Pinto. Remplaçants : Calles, Corato, Le Bail

19h45 - Des averses dans le ciel basque ! La Section est à l'échauffement avant cette rencontre. Forfait de dernière minute (mais pas à cause du coronavirus), Lekima Tagitagivalu est remplacé numériquement par Gabriel Souverbie.