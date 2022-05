DIRECT - Suivez avec nous le match de l'année, Munster - Stade Toulousain

Les Toulousains défendent leur titre dans le même scénario que l'an passé, en huitièmes de finale : face au Munster et en Irlande.

Il y a comme un air de déjà vu en Irlande, ce samedi 7 mai. Le Stade Toulousain se déplace face au Munster, en quartsde finale de la ChampionsCup. Exactement le même scénario que l'an passé, un scénario qui avait finalement permis aux Toulousains d'accrocher une cinquième étoile à leur maillot. Coup d'envoi de la rencontre à 16 heures, à suivre bien sûr sur France Bleu Occitanie.

Seule différence, et de taille cette année : le public. Absents l'an passé, pour cause de mesures sanitaires en pleine épidémie de Covid-19, les supporteurs vont donner de la voix. Surtout que le match se tient ce samedi dans l'Aviva Stadium à Dublin, d'une capacité presque deux fois plus important que le stade du Munster, à Limerick.

Pour défendre leur titre et accéder aux quarts de finale, le Stade Toulousain aligne l'artillerie lourde. Les internationaux seront bien présents avec la paire vedette Dupont-N'Tamack, avec aussi Julien Marchand, Thomas Ramos, François Cros, Thibaud Flament ou Matthis Lebel mais certains restent sur le banc, comme Cyril Baille et Anthony Jelonch.