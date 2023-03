Super League : l'exploit des Dragons à Wigan, 12 ans après

Les Dragons Catalans sont irrésistibles en ce début de saison. Ils ont signé à Wigan un quatrième succès en quatre matchs de Super League. Celui de ce jeudi soir est le plus probant.

Les Dracs ont gagné à Wigan 18 à 10. Cela faisait 12 ans que les Catalans n'avaient pas gagné chez cet ogre du rugby à XIII anglais. Ils ont fait la course en tête tout le match et ont conservé leur avance jusqu'au bout. Les Dracs menaient déjà 12 à 2 à la pause grâce à deux essais de Manu Ma'u et Arthur Romano.

En deuxième mi-temps, Manu Ma'u a inscrit un nouvel essai et les Dracs ont laissé Wigan à distance.

Les Dragons sont leaders de la Super League. Ils ont créé une grosse sensation dans cette quatrième journée de Super League.