DIRECT - TOP 14 : le Stade Toulousain veut confirmer à Oyonnax

Après la victoire du Stade Toulousain (38-13) face à Montpellier, les Rouge et Noir veulent continuer sur cette lancée

Chaque semaine, France Bleu Occitanie vous fait vivre, à l'antenne et sur internet, les matchs du Stade Toulousain en TOP 14. Ce samedi, les Champions de France en titre affrontent Oyonnax dans l'Ain. Les hommes d'Ugo Molas veulent se rassurer après une défaite et une victoire depuis le début du championnat.

ⓘ Publicité

Un match à vivre dès 14h30 en direct sur votre radio (91,8 à Toulouse) et sur l'application ICI par France Bleu et France 3 (téléchargement gratuit) avec l'avant match de Julien Balidas. Il sera question d'un des nouveaux, le troisième ligne Léo Banos, mais aussi de l'absence des internationaux et de la pause imposée par la Coupe du monde après cette troisième journée.

Un match à vivre en direct sur France Bleu Occitanie

loading