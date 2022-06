DIRECT - Top 14 : suivez Castres - Toulouse, la première demi-finale (21h05)

L'ambiance va être bouillante à l'Allianz Riviera de Nice ! Le stade accueille ce vendredi (21h05) la première demi-finale du Top 14 entre Castres et Toulouse. Un derby en terrain neutre pour ces deux rivaux historiques qui ont connu cette saison des destins contrastés. Une opposition de style presque caricaturale entre Castres, sous-préfecture du Tarn avec ses 40.000 habitants et Toulouse, puissante capitale de la région Occitanie et son imposant palmarès.

Sauf que le CO, pour la première fois de son histoire, a terminé la phase régulière en tête du classement après être notamment resté invaincu à domicile. Les Castrais ont également l'avantage d'être plus frais que les Toulousains, avec seulement deux matchs joués depuis un mois et demi, contre cinq côté Rouge et Noir.

Seulement privé de son troisième ligne canadien Tyler Ardron, le CO pourrait pâtir d'un manque de rythme face à des Toulousains qui ont réalisé le week-end dernier en barrage une performance de haut niveau contre le nouveau champion d'Europe rochelais (33-28). Le tenant du titre y a perdu son troisième ligne international François Cros, touché à un genou, mais récupère le pilier droit néo-zélandais Charlie Faumuina, de retour de suspension.

Il comptera également dans ses rangs deux joueurs peut-être un plus motivés que les autres : le troisième ligne Anthony Jelonch et le demi de mêlée Antoine Dupont, révélés à Castres avant de déménager 80 kilomètres plus loin à Toulouse.

Suivez Castres - Toulouse en direct sur France Bleu :