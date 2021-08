DIRECT Top 14 - Suivez le match amical USAP - Montpellier

C'est le premier match de préparation de la saison pour l'USAP et le MHR. A trois semaines de la reprise du Top 14, c'est un premier test pour les deux équipes.

L'USAP retrouve le Top 14 mais est encore privée de pas mal de joueurs (blessés ou sélectionnés). Après leur stage en Andorre, les Catalans se testent face au voisin montpelliérain.

Le Direct

21 heures : Coup d'envoi de la deuxième mi-temps.

MI-TEMPS : L'USAP mène 20 à 10 face à Montpellier. très bonne première mi-temps pour les Catalans.

40e : L'USAP capte le ballon en touche. Le ballon est écarté à quelques mètres de la ligne. Le capitaine est lancé et fonce derrière les poteaux. Essai transformé. USAP 20 - MHR 10

40e: Mathieuuuuuuuu ACEBEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSS !!!!!

38e : L'USAP repart à l'attaque. Tristan Tedder tape un petit coup de pied à suivre dans les 22 qui est cafouillé par la défense héraultaise. Touche à 5 mètres.

34e : Alors que l'USAP s'installait de nouveau dans le camp du MHR. Les Catalans laissent trainer un ballon. Le demi-de-mêlée Doan le ramasse et fait une course de 70 mètres pour marquer entre les poteaux. USAP 13 - MHR 10

34e : ESSAI pour MONTPELLIER

33e : beau geste de Lucas Dubois en défense qui parvient à se sortir d'une situation compliquée. Il sert jean-Bernard Pujol qui trouve une belle touche dans le camp montpelliérain.

31e : L'USAP défend bien et fait reculer Montpellier.

26e : Changement à l'USAP avec la rentrée d'Alan Brazo.

25e : Ca passe pour Tristan Tedder. L'USAP se détache un peu au score, logiquement. USAP 13 - MHR 3

24e : Et l'USAP qui met toujours du rythme et qui attaque. Les Catalans obtiennent une nouvelle pénalité bien placée dans les 22 héraultais. Tristan Tedder la tente.

22e : Encore un ballon récupéré par l'USAP, sur ses 40 mètres. Sadek Deghmache regarde, joue au pied et trouve une belle touche sur les 22 adverses.

21e : Ca passe pour Tristan Tedder. USAP 10 - MHR 3

21e : Ca repart fort pour l'USAP. La mêlée catalane met à mal la mêlée montpelliéraine 22 mètres face aux poteaux. Pénalité pour les Catalans.

20e : C'est le waterbreak !!

19e : Tristan Tedder tente le drop 40 mètres face aux poteaux mais le manquent.

17e : L'USAP domine toujours, elle a le ballon et joue dan les 40 du MHR. Toujours 7 à 3 pour l'USAP.

15e : Quelle occasion pour l'USAP ! Les Catalans font le forcing sur la ligne du MHR et ils écartent le ballon. Les trois-quarts usapistes sont en surnombre mais Lucas Dubois échappe le ballon juste avant d'aplatir.

14e : L'USAP ne se relâche pas après l'essai et repart de l'avant. Tristan Tedder, suite à une pénalité, trouve une touche à cinq mètres de la ligne du MHR.

11e : Sur la touche, l'USAP capte le ballon et le paquet d'avants envoie Lucas Velarte derrière la ligne pour le premier essai du match. Tristan Tedder transforme. USAP 7 - MHR 3

11e : ESSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10e : Nouvelle attaque intéressante pour l'USAP qui est récompensée par une pénalité dans les 22 du MHR. Les Catalans vont en touche.

8e : Côté MHR, Martin Devergie sort sur blessure

8e : beaucoup d'engagement et de volonté de jouer dans ces premières minutes. L'USAP défend bien et récupère des ballons mais ne les bonifie pas pour l'instant.

7e : l'USAP obtient une mêlée sur la ligne des 22 du MHR mais est immédiatement sanctionnée. Troisième pénalité contre les Catalans. Toujours 3 à 0 pour les Héraultais.

4e : Jusque là, Montpellier fait le jeu et joue dans le camp de l'USAP. Les Catalans récupèrent un ballon et tentent une relance qui entraîne une pénalité et les premiers "USAP, USAP" dans les travées.

2e : Ca passe pour Louis Foursans. USAP 0 - MHR 3

2e - Le ton est donné, Montpellier tente une pénalité à 38 mètres des poteaux plutôt que d'aller en touche.

20h - Entrée des deux équipes sur le terrain et coup d'envoi du match arbitré par Tual Trainini

19h55 - Il a fallu faire la queue pour entrer au stade et montrer le pas sanitaire mais à cinq minutes du coup d'envoi il y a près de 4000 personnes dans les tribunes.

19h30 - L'USAP sort pour l'échauffement

19h00 - Dans les allées d'Aimé-Giral, l'international Melvyn Jaminet multiplie les autographes et les photos.