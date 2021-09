Top 14 : La Section Paloise pour passer la première face au LOU

Luke Whitelock et les Béarnais attendus face au LOU.

Après la première de la saison, à Castres, d'où la Section est rentrée avec un point de bonus défensif (16-12), voilà la première à domicile, face au LOU ce samedi à 15 heures. Dans un Hameau où la Section a beaucoup à se pardonner et veut faire plaisir à ses supporters, les Vert et Blanc devront monter en intensité et en maîtrise. En face, les Lyonnais chercheront à enchaîner une deuxième victoire, après celle face à Clermont (28-19), pour se caler dans le rythme du top 6.

Les équipes

Section Paloise : 15. Henry ; 14. Tuimaba, 13. Manu, 12. Decron, 11. Ikpefan ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. Habel-Kuffner, 8. L. Whitelock, 6. Tagitagivalu ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Tokolahi, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Sénéca, 18. Cummins, 19. Gorgadze, 20. Daubagna, 21. Roudil, 22. Colombet, 23. Corato.

Lyon : 15. Arnold ; 14. Mignot, 13. Barassi, 12. Ngatai, 11. Dumortier ; 10. Berdeu, 9. Pélissié ; 7. Fainga'a, 8. Taufua (cap), 6. Cretin ; 5. R. Taofifenua, 4. Goujon ; 3. Chiocci, 2. G. Marchand, 1. J. Rey.

Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. S. Taofifenua, 18. Mayanavanua, 19. Saginadze, 20. Couilloud, 21. Tuisova, 22. Laporte, 23. Bamba.