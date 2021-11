DIRECT ─ Top 14 : suivez le match du Biarritz Olympique à Pau sur France Bleu Pays Basque

Avant une coupure de trois semaines, il faut bien terminer. Le Biarritz Olympique se déplace à Pau ce samedi à l'occasion de la 10e journée de Top 14 (14h45). Une semaine après le revers humide à Toulon, le BOPB veut finir son premier bloc de la saison sur une bonne note. Contre des Béarnais qui, la semaine dernière, se sont imposés contre le Stade Français Paris (18-9) et qui logiquement partiront favoris de la rencontre. Mais Biarritz est armé pour battre un concurrent direct à la course au maintien. Surtout, le vainqueur prendra un ascendant psychologique précieux, en plus de points indispensables pour prendre de l’air. Suivez ce match dès 14h30 sur France Bleu Pays Basque avec David Talec et Stéphane Garcia.

Suivez le live radio