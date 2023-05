DIRECT - TOP 14 : Suivez le match du Stade Toulousain contre l'UBB sur France Bleu Occitanie

Une semaine après sa lourde défaite en demi-finales de la Champions Cup, le Stade Toulousain reçoit l’Union Bordeaux Bègles au Stadium en clôture de la 24e journée de Top 14. Et quoi de mieux qu'un derby de la Garonne pour retrouver le championnat ? Coup d'envoi à 21h05.

Une victoire pour se qualifier en demi finales

A trois journées de la fin, nos Toulousains auront à cœur, on n’en doute pas, d’aller chercher la victoire et par la même occasion un aller simple pour les demi-finales de Top 14 à San Sebastian. Et pour y parvenir Ugo Mola et son staff ont aligné, à quelques noms près, le même quinze de départ que le week-end dernier face aux Irlandais du Leinster.

Seul changement notable par rapport à la semaine dernière : l'ailier Arthur Retière remplace l'Argentin Juan Cruz Mallia, relégué sur le banc. Sinon, le staff toulousain n'a fait que remplacer poste pour poste ses deux blessés du week-end dernier, c'est-à-dire le centre Pierre-Louis Barassi et le flanker Thibaud Flament. Ils seront respectivement suppléés par Santiago Chocobares et Alexandre Roumat.

Un match à guichets fermés

Côté Bordelais on joue gros aussi à trois journées de la fin du championnat. Et même si l**'**UBB est assuré de rester dans le Top 6 à la fin de ce week-end, la plus haute place sera la meilleure. L'UBB qui pourra compter sur le retour de l'un de ses joueurs internationaux cadres : Matthieu Jalibert. Le demi d'ouverture qui s'était blessé à la cheville revient, après deux mois d'absence, sur les terrains. Il sera néanmoins sur le banc de touche au début du match.

Et pour ce derby de Garonne, les joueurs pourront compter sur un large public. Le match se joue à guichets fermés au Stadium ce dimanche, près de 30.000 supporters attendus. Le Stadium qui ne désemplit pas en ce moment : Le match du TFC contre Lens cette semaine en Ligue 1 s'était joué à guichets fermés aussi. C'était le premier match des Violets après leur victoire en Coupe de France.

