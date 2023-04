Les Toulousains s'imposent sur le fil face aux Lyonnais (36-31) pour le compte de la 22e journée de Top 14

Les Toulousains ont battu sur le fil les Lyonnais (36-31) à Ernest Wallon en clôture de la 22e journée de Top 14. Après deux gros match en Coupe d'Europe, le Stade Toulousain a retrouvé le championnat face à des Lyonnais qui avaient faim à cinq journées de la fin du Top 14. Après une première période difficile pour le Stade Toulousain, la deuxième a été plus maîtrisée même si tout ne s'est pas passé comme prévu pendant ce match.

ⓘ Publicité

Les joueurs cadres, sur le banc de touche, finalement mobilisés

Loin de là même, dès la troisième minute de jeu Arthur Retière sort, blessé à la cheville, remplacé par Thomas Ramos. Ce qui n'était pas vraiment dans les plans du staff toulousain, qui avait décidé de ménager une partie de ses joueurs cadres à quinze jours de la demi-finale de la Champions Cup face au Leinster. Puis ça a été au tour d'Antoine Dupont, lui aussi sur le banc de touche. Le Toulousain est entré quelques minutes plus tard alors qu'Ange Capuozzo est sorti, blessé à l'omoplate. L'international italien revenait justement après six semaines d'absence, blessé pendant le Tournoi des Six Nations, à l'omoplate.

Et la deuxième période a été tout aussi intense pour les Toulousains qui a finalement réussi à dominer des Lyonnais un peu fatigués à l'heure de jeu. Au total sept essais ont été inscrits pendant la rencontre : trois côté Toulousain et quatre côté Lyonnais dont un par Baptiste Couilloud à la 78e minute, juste avant la fin du match.

Toulousain conforte sa place de leader du Top 14

Jusqu'au bout les Lyonnais ont tout donné dans l'espoir de repartir avec le bonus défensif. Ce dimanche Lyon termine à la cinquième place du classement avec 56 points, à quatre points de la troisième place. Les toulousains, eux, restent leader du championnat, avec 71 points, soit 11 points d'avance sur le troisième, le Stade Français.

Une avance confortable qui permet aux "Rouge et Noir" de se rapprocher encore un peu plus de la demi finale du Top 14. Un matelas confortable aussi à 15 jours de la demi-finale de la Champions Cup, le 29 avril prochain face au Leinster.. Le staff toulousain reverra sans doute sa tactique le week-end prochain face au stade Français afin de ménager ses joueurs cadres avant la demi finale Coupe d'Europe.

A noter également l'arrivée du ballon en parachute ce dimanche soir sur la pelouse d'Ernest Wallon pour fêter les quarante ans de partenariat entre Airbus et le Stade Toulousain.

loading