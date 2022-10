Top 14 : l'USAP résiste mais s'incline à Bayonne

Dans ce duel entre prétendants au maintien, les débats ont d'abord été fermés avec de nombreux échanges au pied entre spécialistes du genre des deux côtés. Bayonne a dominé mais s'est heurtée à une solide défense catalane.

ⓘ Publicité

De cette domination, les Basques n'ont tiré qu'un maigre avantage (6 à 3 à la 30e). En deux minutes trente et dans le sillage d'un George Tilsley révolté, l'USAP a changé la physionomie de la rencontre. Un premier essai de George Tilsley et dans la foulée, au terme d'un beau mouvement mené par Tilsley puis Lam, c'est Taumoepeau qui marque un autre essai : 17-6 à la mi-temps.

Grosse déception pour l'USAP

En seconde période, c'est à 14 contre 15 (après un carton jaune contre Mathieu Acébès) que l'USAP manque, de peu, de marquer un troisième essai. Toujours privés de leur capitaine, les Catalans perdent Lucas Bachelier après un nouveau carton jaune. Pendant ce temps, Bayonne grignote quelques points (17-12).

Encore très solide, la défense usapiste bloque les multiples tentatives des Basques, dans un match irrespirable et plein de rebondissements. C'est finalement à la 70e minute que Bayonne marque son premier essai (17-17 après une transformation manquée). Quatre minutes plus tard, un second essai est inscrit par les Basques (24-17).

L'USAP s'incline finalement (24-20) mais décroche le bonus défensif grace à une dernière pénalité de Tristan Tedder.