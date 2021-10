Top 14 : La Section Paloise avec Tuimaba et Joseph pour défier Clermont

Une semaine après la défaite face à l'UBB (33-37), la Section Palois veut montrer qu'elle a retenu la leçon. En parvenant à jouer plus qu'une mi-temps, mais avant cela en réussissant sa semaine d'entraînement. Sur ce point là, mission accomplie à en croire les discours de Julien Delannoy et Youri Delhommel, juste avant de monter dans le car direction l'Auvergne. "On sort d'un match frustrant, mais c'est quand tu prends des coups que tu apprends et que tu grandis, en tout cas on l'espère, on n'a pas envie de tendre l'autre joue", assure Antoine Nicoud, un des entraîneurs. La preuve, peu de rotation cette fois dans l'équipe qui se déplace à Clermont. À suivre également la première dans le groupe des 23 de la toute dernière recrue, le 3e ligne Jordan Joseph.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les équipes

ASM Clermont : 15. Matsushima ; 14. Penaud, 13. Naqalevu, 12. Barraque, 11. Raka ; 10. Lopez, 9. Parra ; 7. Cancoriet, 8. Lee, 6. Iturria ; 5. T. Lanen, 4. Jedrasiak ; 3. Slimani, 2. Pélissié,1. Bibi Biziwu.

Remplaçants : 16. Beheregaray, 17. Béria, 18. Yato, 19. Dessaigne, 20. Viallard, 21. Michet, 22. Tiberghien, 23. Ojovan.

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Pinto, 13. Roudil, 12. Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. Puech (cap), 8. Gorgadze, 6. Hamonou ; 5. Delannoy, 4. Tagitagivalu ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Sénéca, 18. Cummins, 19. Joseph, 20. Lecron, 21. Henry, 22. Decron, 23. Corato.

Clermont / Section Paloise, coup d'envoi à 15 heures ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !