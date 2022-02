DIRECT – Top 14 : vivez le match de la Section Paloise à Montpellier en intégralité

La Section Paloise n'a pas oublié que l'an dernier, pour ouvrir sa saison, elle avait surpris le MHR dans son stade (23-26). Beaucoup de choses ont changé depuis, mais pas le fait que depuis, Montpellier n'a plus battu les Béarnais. Cette fois, les Héraultais sont pourtant plus en confiance que jamais, grâce à sept victoires consécutives en championnat et un retour au premier plan (3e). La Section Paloise (9e) reste sur un succès face à Clermont qui libère les Palois "d'une certaine pression comptable", estime un de ses coachs, Geoffrey Lanne-Petit qui voudrait maintenant voir son équipe franchir un cap à l'extérieur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les équipes

Montpellier : 15. Darmon ; 14. Ngandebe, 13. Lucas, 12. Dakuwaqa, 11. Rattez ; 10. Foursans-Bourdette, 9. Reinach ; 7. Bécognée, 8. Mercer, 6. Camara ; 5. Chalureau, 4. Verhaeghe ; 3. Haouas, 2. Guirado, 1. Forletta.

Remplaçants : 16. Paenga Amosa, 17. Rodgers, 18. Capelli, 19. Van Rensburg, 20. Eymeri, 21. Reilhac, 22. Bouthier, 23. Thomas.

Section Paloise : 15. Carol ; 14. Ikpefan, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Colombet ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. L. Whitelock, 8. Joseph, 6. Habel-Kuffner ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Tokolahi, 2. Delhommel, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Calles, 18. Tagitagivalu, 19. Gorgadze, 20. C. Le Bail, 21. Debaes, 22. Roudil, 23. Corato.

Montpellier / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !