DIRECT - Top 14 : vivez le match de la Section Paloise à Toulon en intégralité

La Section Paloise (10e), avec le Stade Français, fait figure d'exception dans ce Top 14... Il s'agit des deux seules équipes qui n'ont comptablement plus rien à jouer dans cette saison. Plus concernés par la lutte pour le top 6, plus gênés par le combat pour le maintien. Pourtant pour les Béarnais, il reste deux batailles à livrer, et pas n'importe lesquelles ! Les Vert et Blanc ont rendez-vous à Toulon (8e) ce samedi après-midi, avec la volonté de faire un match plein, et de ne surtout pas se laisser distraire par le soleil, la rade et la plage en pensant déjà aux vacances. Quentin Lespiaucq, six mois après, retrouve une place de titulaire, la charnière sera composée de Clovis Le Bail et Zack Henry.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

RC Toulon / Section Paloise, coup d'envoi à 17h15 ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !

Les équipes

RC Toulon : 15. Salles ; 14. Cordin, 13. Smaïli, 12. Septar, 11. Wainiqolo ; 10. Belleau, 9. Blanc ; 7. Lakafia, 8. Isa, 7. Coulon ; 5. S. Rebbadj (cap), 4. Etzebeth ; 3. Setiano, 2. Etrillard, 1. Devaux.

Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Fresia, 18. Alainu'uese, 19. Ollivon, 20. Luc, 21. Carbonel, 22. Serin, 23. Brookes.

Section Paloise : 15. Carol ; 14. Tuimaba, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Roudil ; 10. Henry, 9. C. Le Bail ; 7. Hewat, 8. Joseph, 6. Gorgadze (cap) ; 5. Tagitagivalu, 4. Hamonou ; 3. Yaméogo, 2. Lespiaucq, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Calles, 18. Delannoy, 19. Habel-Kuffner, 20. Puech, 21. Daubagna, 22. Hastoy, 23. Van Dyk.