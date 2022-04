DIRECT – Top 14 : vivez le match de la Section Paloise au Stade Français en intégralité

À 24 heures près ce samedi, cela fera un an, jour pour jour, que la Section Paloise rentrait de Jean-Bouin les valises pleines de regrets et de points, alors qu'elle était la lutte pour son maintien en Top 14. 364 jours plus tard, donc, tout ou presque a changé. Les Béarnais (10e), plus inquiets quant à leur maintien, regardent désormais plus haut et peuvent croire, en cas de sans faute et d'un enchaînement de résultats favorables, aux phases finales. Pour ça donc, pas le droit à l'erreur, et ça commence sur la pelouse d'un Stade Français (11e) dont les derniers espoirs de top 6 se sont déjà envolés et dont l'aventure européenne s'est sèchement arrêtée. La Section reste sur trois succès consécutifs, dont deux à l'extérieur, et veut, ce samedi, mettre fin à quatre saisons sans victoire à Jean-Bouin.

Les équipes

Stade Français : 15. Veainu ; 14. Lapègue, 13. Waisea, 12. Barré, 11. Etien ; 10. Sanchez, 9. Hall ; 7. Briatte, 8. Macalou, 6. Kremer ; 5. Maestri, 4. Gabrillagues (cap) ; 3. Roelofse, 2. Panis, 1. M. Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. Castets, 18. Van Der Mescht, 19. Azagoh, 20. Coville, 21. Hamdaoui, 22. Godener, 23. Melikidze.

Section Paloise : 15. Carol ; 14. Tuimaba, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Ikpefan ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Puech, 8. Joseph, 6. Gorgadze ; 5. Tagitagivalu, 4. Ramsay ; 3. Tokolahi, 2. L. Rey (cap), 1. Sénéca.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Calles, 18. Cummins, 19. Hewat, 20. Habel-Kuffner, 21. C. Le Bail, 22. Henry, 23. Corato.

Stade Français / Section Paloise, coup d'envoi à 14h15 ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !