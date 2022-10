DIRECT – Top 14 : vivez le match de la Section Paloise face à Toulon en intégralité

Alors que sur les trois premières journées du championnat la Section Paloise a donné l'impression d'aller crescendo, la rechute a été violente le week-end dernier, sur la pelouse du champion de France Montpellier (43-17). Face à Toulon, les Béarnais sont attendus sur leur capacité à réagir, et à montrer qu'à domicile au moins, il seront cette saison une équipe plus difficile à manœuvre. La clé contre le RCT ? Une meilleure activité dans les rucks a confié le demi de mêlée Clovis Le Bail. Tout sauf un hasard, dans ce cas, ce voir revenir en 3e ligne le Géorgien Beka Gorgadze, titulaire en 8, entouré de Sacha Zegueur et Luke Whitelock. La bonne nouvelle derrière, c'est le retour aux affaires de Tumua Manu, débarrassé d'un souci au quadriceps.

Section Paloise / RC Toulon, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !