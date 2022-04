DIRECT – Top 14 : vivez le match de la Section Paloise face au Racing en intégralité

La Section Paloise, depuis plusieurs semaines, est dans le creux de la vague. Les victoires face à Perpignan et Biarritz ont permis d'oublier certaines carences que la défaite au Stade Français a remis en lumière. "Trois matchs faibles", disait le manager Sébastien Piqueronies après le match à Paris. Alors la Section, pour ne pas terminer complètement en roue libre, doit se reprendre face au Racing, qui de son côté reste sur une très large victoire face à Biarritz, et trois succès contre le Stade Français (aller/retour en Champions Cup et Top 14). Les Béarnais vont être privés de leur pierre angulaire au centre de l'attaque, Tumua Manu, touché à une épaule, et de Jordan Joseph, prêté par le Racing et dont l'accord l'empêche de jouer face à son club. Les Racingmen font le choix de laisser au repos plusieurs cadres : Gaël Fickou ou encore Teddy Thomas.

Les équipes

Section Paloise : 15. Hastoy ; 14. Barrett, 13. Zanon, 12. Vatubua, 11. Pinto ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Hewat, 8. Habel-Kuffner, 6. Gorgadze ; 5. Tagitagivalu, 4. Cummins ; 3. Corato, 2. Rey (cap), 1. Seneca.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Calles, 18. Ramsay, 19. Puech, 20. Le Bail, 21. Debaes, 22. Roudil, 23. Tokolahi.

Racing 92 : 15. Spring ; 14. D. Taofifenua, 13. Vakatawa, 12. Chavancy (cap), 11. Imhoff ; 10. Russell, 9. Machenaud ; 7. Chouzenoux, 8. Hemery, 6. I. Diallo ; 5. Pesenti, 4. Le Roux ; 3. Nyakane, 2. Baubigny, 1. Gogichashvili.

Remplaçants : 16. K. Le Guen, 17. Ben Arous, 18. Breslet, 19. Baudonne, 20. Gibert, 21. Volavola, 22. Dupichot, 23. Colombe.

Section Paloise / Racing 92, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !