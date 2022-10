Top 14 : la compo de la Section Paloise pour le match face au Stade Français

Les saisons se suivent, et les matchs au Hameau face au Stade Français (5e) revêtent pour la Section Paloise (14e) toujours un enjeu de taille. Le point commun des deux dernières saisons ? La victoire était à chaque fois impérative. L'an dernier déjà, les Béarnais restaient sur trois défaites avant de recevoir et de battre (18-9) les soldats roses , il y a deux ans, la série était de six revers avant la réception et le succès face aux Parisiens (29-27) . L'autre point commun de ces matchs ? La prestation impériale du buteur béarnais, toujours à 100%. De quoi donner des idées à la troupe de Sébastien Piqueronies, dont la charnière Daubagna / Henry sera très attendue. Côté parisien, deux anciens sont de retour : le 2e ligne Baptiste Pesenti, et le 3e ligne centre Giovanni Habel-Kuffner.

Section Paloise / Stade Français, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

Section Paloise : 15. Laporte ; 14. Ikpefan, 13. Gailleton, 12. Vatubua, 11. Maddocks ; 10. Henry, 9. Daubagna ; 7. Whitelock, 8. Gorgadze (cap), 6. Zegueur ; 5. Metz, 4. Ducat, 3. Corato, 2. Delhommel, 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Calles, 17. Sénéca, 18. Tagitagivalu, 19. Puech, 20. Puech, 21. C. Le Bail, 22. Debaes, 23. Papidze.

Stade Français : 15. Hamdaoui ; 14. Megdoud, 13. Naivalu, 12. Ward, 11. Glover ; 10. Barré, 9. Coville ; 7. Kremer, 8. Habel-Kuffner, 6. Chapuis ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap) ; 3. Melikidze, 2. Ivaldi, 1. Castets.

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. M. Alo-Emile, 18. Van Der Mescht, 19. Ory, 20. Hall, 21. Segonds, 22. Delbouis, 23. Roelofse.

