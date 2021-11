Top 14 : Antoine Hastoy titulaire à la Section Paloise pour affronter Biarritz

Rencontre au sommet du rugby dans les Pyrénées-Atlantiques, la Section Paloise reçoit le Biarritz Olympique pour un match qui va compter dans la course au maintien. L'ambiance promet d'être bouillante ce samedi au Hameau (14h45).

Gros rendez-vous ce samedi (14h45) pour la Section Paloise. Parce que les Béarnais ont l'occasion d'équilibrer leur bilan – pour l'instant de quatre victoires et cinq défaites – à l'issue de ce premier bloc de dix matchs, et aussi bien sûr parce qu'un match face au voisin basque n'a pas tout à faire la même saveur que les autres. Côté Section, il va falloir faire sans Siegfried Fisi'ihoi, Beka Gorgadze et Aminiasi Tuimaba, retenus par leurs sélections pour la Tournée de novembre. Antoine Hastoy, en revanche, est bien là. Jordan Joseph, arrivé en Béarn depuis moins de quinze jours, fêtera sa première titularisation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les équipes

Section Paloise : 15. Henry ; 14. Colombet, 13. Decron, 12. Vatubua, 11. Manu ; 10. Hastoy, 9. C. Le Bail ; 7. L. Whitelock (cap), 8. Joseph, 6. Habel-Kuffner ; 5. Tagitagivalu, 4. Cummins ; 3. Corato, 2. Lespiaucq, 1. Calles.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Sénéca, 18. Metz, 19. Hamonou, 20. Levron, 21. Roudil, 22. Pinto, 23. Tokolahi.

Biarritz Olympique : 15. Jonas ; 14. Damvo, 13. Kuridrani, 12. F. Saili, 11. Speight ; 10. Perraux, 9. B. Couilloud ; 7. Hirigoyen, 8. S. Armitage, 6. Dixon ; 5. Olmstead, 4. Dyer ; 3. Samaran, 2. Soury, 1. Millar.

Remplaçants : 16. Renaud, 17. Nutsubidze, 18. Tyrell, 19. A. Erbani, 20. G. Bosch, 21. Herron, 22. Stark, 23. Azariashvili.

Section Paloise / Biarritz Olympique, avant-match plein de surprises et d'invités dès 14h15 ce samedi, puis match à vivre en intégralité dès 14h45, sur France Bleu Béarn Bigorre !