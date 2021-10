Top 14 : la Section Paloise avec une charnière Le Bail / Henry face au Stade Français

Pour l'heure, il n'y a pas de quoi s'inquiéter plus que de raison, même malgré trois défaites consécutives – à Toulouse et Clermont, et contre l'UBB – la Section Paloise, 11e du Top 14, a l'occasion de se reprendre avec deux réceptions consécutives. La première ce samedi, face au Stade Français (10e) qui souffle le chaud et le froid, apportera une première réponse. La Section pourra compter sur Antoine Hastoy, libéré par le XV de France, il sera remplaçant, c'est Zack Henry qui formera la charnière avec Clovis Le Bail. La 3e ligne Puech / Gorgadze / Habel-Kuffner aura des arguments à faire valoir.

Les équipes

Section Paloise : 15. Maddocks ; 14. Colombet, 13. Manu, 12. Decron, 11. Tuimaba ; 10. Henry, 9. C. Le Bail ; 7. Puech, 8. Gorgadze, 6. Habel-Kuffner ; 5. Metz, 4. Cummins ; 3. Corato, 2. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Calles, 18. Tagitagivalu, 19. Joseph, 20. Levron, 21. Hastoy, 22. Vatubua, 23. Tokolahi.

Stade Français : 15. Barré ; 14. Veainu, 13. Nayaçalevu, 12. Laumape, 11. Lapègue ; 10. Sanchez, 9. Hall ; 7. Chapuis, 8. Godener, 6. Kremer ; 5. Van Der Mescht , 4. De Giovanni (cap) ; 3. Melikidze, 2. Latu, 1. M Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. Bethune, 18. Gabrillagues, 19. Azagoh, 20. Coville, 21. Segonds, 22. Etien, 23. P. Alo-Emile.

Section Paloise / Stade Français, coup d'envoi à 15 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !