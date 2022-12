DIRECT TOP 14- Vivez le match Toulouse - USAP

Les Catalans ne s'attendent pas à une partie de plaisir sur le terrain de Toulouse cet après-midi. Toulouse avec N'Tamack et Ramos sur la pelouse et avec Jelonch et Dupont sur le banc veulent se rattraper après la défaite à Lyon.

L'USAP reste sur une belle prestation contre Bordeaux et espère produire un bon match pour conserver la dynamique. Côté catalan, l'arrière Alistair Crossdale effectue ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Ecouter le match

