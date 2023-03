DIRECT TOP 14 - Vivez le match USAP - Bayonne

maxppp et Afp

USAP - Bayonne, un choc entre deux équipes en forme et décisif pour la suite de la saison

L'USAP est en forme et veut signer un nouveau succès pour s'affirmer comme solide prétendant au maintien direct. Les Catalans sont 13e avec quatre points d'avance sur Brive et deux de retard sur Pau et Castres. L'USAP est quasi au complet pour cette réception.

Mais, de son côté aussi Bayonne est en grande forme. L'équipe surprise de cette saison de Top 14 vise désormais la qualification et une victoire à Perpignan serait une bien belle opération dans cette quête.

