DIRECT TOP 14 : vivez le match USAP - Montpellier

Sadek Deghmache et l'USAP veulent faire tomber le champion de France

L'USAP peut faire un pas de plus vers le maintien en cas de 4e victoire consécutive à Aimé-Giral. Mais l'adversaire du jour a aussi des ambitions et un grand besoin de victoire. Montpellier est à la traîne dans la lutte pour la qualification et doit gagner à Perpignan pour se relance.

Vivez le match sur France Bleu Roussillon ce samedi dès 16h30 puis le match en intégralité à 17 heures.

