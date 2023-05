DIRECT TOP 14 - Vivez le match USAP - Toulouse

L'USAP doit réaliser une grosse performance pour ne pas trembler. Dans un stade Aimé-Giral comble, les Catalans reçoivent le Stade Toulousain, ce samedi à 15 heures. Si l'USAP gagne, elle prendra 8 points d'avance sur Brive qui reçoit Castres à 17 heures.

Les Catalans ont accumulé les coups durs cette semaine entre les forfaits de De La Fuente, Acébès et Crossdale qui se rajoutent à la suspension de Mamea Lemalu. Toulouse arrive à Perpignan sans Dupont et N'Tamack et avec Ramos à l'ouverture.

Ecouter le match

L'évolution du match

