DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez Angleterre - France (17h45)

Suivez le match Angleterre - France (17h45), comptant pour la 4e journée du Tournoi des Six Nations samedi. Toujours dans la course au Grand Chelem, les Bleus ne se sont plus imposés à Twickenham depuis 2007. Un match à suivre en direct sur France Bleu dans une émission spéciale avec Serge Blanco !

Antoine Dupont et le XV de France affrontent l'Angleterre pour la quatrième journée du Tournoi des six nations

Cela fait depuis 2007 que le XV de France n'a plus battu l'Angleterre chez eux à Twickenham. Et il faut remonter à 2005 pour retrouver la dernière victoire dans le Tournoi des Six Nations. Mais en grande forme depuis le début du Tournoi, les Bleus semblent avoir les ressources disponibles pour l'emporter face au XV de la Rose.

Les Français ont connu des mésaventures ces derniers jours : douze joueurs et quatre membres de l'encadrement contaminés par le Covid-19, obligeant l'organisation du Tournoi à reporter le match contre l'Ecosse, initialement prévu le 28 février. Le sélectionneur Fabien Galthié, qui faisait partie des deux premiers cas positifs recensés, a été critiqué pour être sorti de la bulle sanitaire. Il l'a affirmé jeudi lors d'une conférence de presse : "Nous avons respecté au mieux le protocole sanitaire".

Rapahël Ibanez, le manageur des Bleus, ne veut pas croire que cet épisode ait pu marquer le mental des joueurs. "Ce groupe se construit, évolue et grandit avec des joueurs extrêmement enthousiastes et plein d'appétit et c'est surtout ça qui nous importe (...). Des joueurs aujourd'hui qui sont solides et qui ont envie de gagner, ils sont conquérants" a ajouté l'ancien talonneur international.

Les supporteurs du XV de France auront la réponse ce samedi à 17h45. Le match contre l'Angleterre est à suivre en direct sur France Bleu. Pour l'occasion, Serge Blanco sera l'invité de l'émission spéciale à suivre dès 17h30.

Suivez Angleterre - France en direct sur France Bleu !

Le calendrier du Tournoi des Six Nations 2021 :

1ère journée

Italie 10 - 50 France, le samedi 6 février

Angleterre 6 - 11 Ecosse, le samedi 6 février

Galles 21 - 16 Irlande, le dimanche 7 février

2e journée

Angleterre 41 - 18 Italie, le samedi 13 février

Ecosse 24 - 25 Galles, le samedi 13 février

Irlande 13 - 15 France, le dimanche 14 février

3e journée

Italie 10 - 48 Irlande, le samedi 27 février

Galles 40 - 24 Angleterre, le samedi 27 février

France - Ecosse, reporté à une date non déterminée

4e journée

Italie - Galles, le samedi 13 mars à 15h15

Angleterre - France, le samedi 13 mars à 17h45

Ecosse - Irlande, le dimanche 14 mars à 16h

5e journée

Ecosse - Italie, le samedi 20 mars à 15h15

Irlande - Angleterre, le samedi 20 mars à 17h45

France - Galles, le samedi 20 mars à 21h

Le classement à l'issue de la 3e journée

Classement : Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Pays de Galles 14 3 3 0 0 86 64 22 2

2. France 9 2 2 0 0 65 23 42 1

3. Irlande 7 3 1 0 2 77 46 31 3

4. Angleterre 6 3 1 0 2 71 69 2 2

5. Ecosse 5 2 1 0 1 35 31 4 1

6. Italie 0 3 0 0 3 38 139-101 0

