DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez Angleterre - France (17h45)

L'heure du crunch est arrivée ! Ce samedi, le XV de France se rend à Twickenham pour affronter l'Angleterre lors de la 4e journée du Tournoi des Six Nations. Les Bleus n'ont plus gagné chez les Anglais depuis 18 ans et ils n'ont pas le droit à la défaite s'ils veulent rester dans la course au titre.

ⓘ Publicité

À six mois du coup d'envoi de la Coupe du monde en France, les hommes de Fabien Galthié ont l'occasion de frapper un grand coup dans le dernier stade qui leur résiste. "C'est un défi majuscule", a déclaré le sélectionneur. Le XV de France reste sur neuf revers de rang à Twickenham, dont une magistrale déculottée (44-8) reçue en 2019 à Londres.

Avec un XV de la Rose en pleine restructuration et l'arrivée d'un nouveau coach en décembre dernier, cette occasion pourrait bien être la bonne.

Suivez Angleterre - France en direct :

loading

loading

loading