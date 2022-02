DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez Ecosse - France (15h15)

Le XV de France se déplace samedi (15h15) en Ecosse pour disputer son troisième match du Tournoi des Six Nations. Les Bleus de Fabien Galthié devront obligatoirement battre les Ecossais dans leur course au Grand Chelem.

L'Ecosse, le plus gros caillou dans la chaussure des Bleus dans leur course au Grand Chelem ? Réponse ce samedi à 15h15 pour le troisième match des Français dans le Tournoi des Six Nations. Le XV de France se rend à Edimbourg pour affronter le XV du Chardon, une sélection qui a souvent posé problème aux joueurs de Fabien Galthié. Les Tricolores ne les ont plus battus dans le Tournoi depuis 2019.

La dernière victoire contre les Ecossais remonte à 2020 en Coupe d'automne des nations (22-15). Les Bleus sont montés en puissance depuis et peuvent toujours espérer remporter le Grand Chelem, un titre qui leur échappe depuis 2010. Mais il ne faudra pas sous-estimer l'Ecosse, qui elle aussi, a su montrer du beau jeu ces derniers temps, notamment lors de la dernière tournée de novembre. Les Ecossais ont battu les Tonga, l'Australie et le Japon.

Les Bleus devront également savoir garder la tête froide à Murrayfield, l'antre des supporters Ecossais qui auront à coeur d'encourager leur équipe.

Suivez Ecosse - France en direct sur France Bleu :

Le calendrier et le classement du XV de France dans le Tournoi des Six Nations