DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez France - Angleterre (21h)

Le Grand Chelem leur tend les bras. Le XV de France est dans les meilleures dispositions possibles pour remporter ce titre qui lui échappe depuis 12 ans. Et il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir : battre l'Angleterre ce samedi (21h). Invaincus depuis le début de la compétition, les Bleus auront l'avantage du terrain puisque cette finale se déroule au Stade de France.

Les joueurs de Fabien Galthié arrivent également avec un mental et une fraîcheur impressionnante, signe que le staff des Tricolores ont su retenir des leçons des défaites du passé. Contrairement aux deux précédents Tournois où il fallait sortir la calculatrice avant le match final, la situation est on ne peut plus simple pour les Bleus : une victoire sur l'Angleterre et, quel que soit le résultat de la rencontre entre l'Irlande et l'Ecosse plus tôt (17h45), c'est le titre et le Grand Chelem assurés.

France - Angleterre à suivre en direct sur France Bleu :