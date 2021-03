DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez France - Ecosse (21h)

Le XV de France affronte l'Ecosse ce vendredi à 21h. Les Bleus peuvent remporter le Tournoi des Six Nations, à condition de marquer au moins quatre essais et s'imposer avec 21 points d'écart. Un match à vivre en direct sur France Bleu !

80 minutes pour s'enflammer et créer l'exploit. Voici ce qui attend le XV de France ce vendredi (21h) au Stade de France. Les Bleus affrontent l'Ecosse pour leur dernier match du Tournoi des Six Nations et peuvent espérer remporter le titre. Mais ce ne sera pas chose facile : pour remporter leur dix-huitième titre, le premier depuis 2010, les Français devront marquer au moins quatre essais pour bénéficier du bonus offensif et s'imposer avec 21 points d'écart. Autre solution, inscrire six essais et "seulement" 20 points d'écart.

Et au regard de la prestation renversante des joueurs de Fabien Galthié samedi dernier face au pays de Galles (32-30), l'espoir est permis. De plus, les statistiques penchent en faveur des Bleus. Il faut remonter à 1999 pour retrouver la dernière victoire des Ecossais.

Le calendrier du Tournoi des Six Nations 2021 :

1ère journée

Italie 10 - 50 France, le samedi 6 février

Angleterre 6 - 11 Ecosse, le samedi 6 février

Galles 21 - 16 Irlande, le dimanche 7 février

2e journée

Angleterre 41 - 18 Italie, le samedi 13 février

Ecosse 24 - 25 Galles, le samedi 13 février

Irlande 13 - 15 France, le dimanche 14 février

3e journée

Italie 10 - 48 Irlande, le samedi 27 février

Galles 40 - 24 Angleterre, le samedi 27 février

France - Ecosse, reporté le 26 mars à 21h

4e journée

Italie 7 - 48 Galles, le samedi 13 mars

Angleterre 23 - 20 France, le samedi 13 mars

Ecosse 24 - 27 Irlande, le dimanche 14 mars

5e journée

Ecosse 52 - 10 Italie, le samedi 20 mars

Irlande 32 - 18 Angleterre, le samedi 20 mars

France 32 - 30 Galles, le samedi 20 mars

Le classement à l'issue de la 5e journée

La France a un match en retard, contre l'Ecosse.

Classement : Pts - J - G - N - P - dif - Bon

1. Pays de Galles 20 - 5 - 4 - 0 - 1 - +61 - 4

2. Irlande 15 - 5 - 3 - 0 - 2 - +48 - 3

3. France 15 - 4 - 3 - 0 - 1 - +41 - 3

4. Ecosse 11 - 4 - 2 - 0 - 2 - +43 - 3

5. Angleterre 10 - 5 - 2 - 0 - 3 - -9 - 2

6. Italie 0 - 5 - 0 - 0 - 5 - -184 - 0

