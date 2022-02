DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez France - Italie (16h00)

Le Stade de France sera plein à craquer dimanche (16h) pour le premier match des Bleus dans le Tournoi des Six Nations face à l'Italie. Les jauges liées au Covid sont désormais levées mais il manquera tout de même une personne sur le bord de la pelouse, et non des moindres : Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France a annoncé vendredi avoir été contaminé. Mais il a assuré avoir supervisé les entraînements à distance et donnera ses dernières recommandation par téléphone dimanche, avant, après et à la mi-temps.

Malgré ce pépin de dernière minute, les Bleus semblent plus que jamais prêts à mettre fin à 12 années sans avoir remporté les Six Nations. Notamment grâce au retour de leurs stars, Antoine Dupont et Romain Ntamack. Les Français sont dans une très belle lancée, à l'image de leur victoire il y a deux mois contre les All Blacks (40-25). Et bonne nouvelle, treize des quinze tombeurs de la Nouvelle-Zélande retrouvent leurs marques face à l'Italie.

Leur premier adversaire dans la compétition est a priori à leur portée : l'Italie, éternelle cuillère de bois du tournoi, qui court après son premier succès dans la compétition depuis 2015.

Suivez France - Italie en direct sur France Bleu :