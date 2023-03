DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez France - pays de Galles (15h45)

Tout est encore possible pour le XV de France. Au moment d'aborder son dernier match dans le Tournoi des Six Nations samedi (15h45) face au pays de Galles, les Bleus ont toujours l'espoir de conserver leur titre. Cela passera obligatoirement par une victoire face aux Gallois, ainsi que par un faux pas irlandais face à l'Angleterre. Pour continuer à croire à un doublé inédit et priver le XV du Trèfle d'un premier Grand Chelem depuis 2018, les hommes de Fabien Gathié doivent donc battre le pays de Galles avec la manière, bonus offensif et large écart en prime. En somme, il faudrait faire mieux que le record en la matière, un succès 36-3 en 1991.

Une semaine après avoir créé l'exploit en atomisant l'Angleterre (53-10) dans son antre de Twickenham, les Bleus semblent capables de tout. Le XV de France reçoit les Gallois au Stade de France où ils n'ont plus perdu depuis 2020 face à l'Écosse. Les Français vont jeter toutes leurs forces dans cet ultime combat, avant de tourner la tête vers la Coupe du monde 2023.

Suivez France - pays de Galles en direct :

