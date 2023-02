DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez Irlande-France, le deuxième match des Bleus (15h15)

Le numéro 1 mondial face à son dauphin, avec les deux derniers meilleurs joueurs du monde de part et d'autre : l'opposition entre l'Irlande et la France, ce samedi à 15h15, est un choc de titans aux airs de finale avant l'heure dans le Tournoi des Six Nations.

Il y a d'un côté, les Irlandais, installés tout en haut de la planète rugby depuis 29 semaines, qui sortent d'une démonstration au pays de Galles (34-10) après une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande. De l'autre, il y a le XV de France, ambitieux aux dents longues, invaincu depuis quatorze matches, tombeur de l'intégralité du top 10 mondial, mais qui reste sur une victoire poussive en Italie (29-24) . Suivez la rencontre entre l'Irlande et la France en direct sur France Bleu.

