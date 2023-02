DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez le match France-Écosse au Stade de France (16h)

S'ils veulent conserver une chance de remporter le tournoi des Six Nations 2023, et se rassurer avant la Coupe du Monde de rugby en France, les Bleus doivent absolument l'emporter ce dimanche au Stade de France, contre l'Écosse. Après une défaite contre les Irlandais et une victoire poussive contre les Italiens , les Français sont quatrième du classement. L'Irlande et l'Écosse ont remporté leurs deux premiers matchs, et les Anglais ont empoché un point de bonus supplémentaire comparé aux Bleus.

Pour faire face au XV du Chardon, le staff de l'équipe de France alignera une équipe quasiment similaire à celle qui s'est inclinée à Dublin. La composition du XV de départ est à retrouver ici .

