Ce dimanche à 16h, le XV de France se déplace à Dublin pour affronter l'Irlande lors la deuxième journée du Tournoi des six nations. Suivez le match en direct dur France Bleu.

DIRECT - Tournoi des six nations : suivez le match Irlande - France (16h)

Antoine Dupont et le XV de France affrontent l'Irlande ce dimanche (16h) dans le Tournoi des six nations

Après avoir écrasé l'Italie le week-end dernier, le XV de France s'attaque ce dimanche à 16h à un plus gros morceau : l'Irlande. Pour cette deuxième journée du Tournoi des six nations, les Bleus affrontent le XV du Trèfle sur leurs terres à l'Aviva Stadium de Dublin. Cela fait dix ans que la France n'a pas plus battu les Irlandais chez eux. La dernière victoire remonte à 2011 lors d'un match de préparation à la Coupe du monde.

A part une défaite contre l'Angleterre en 2019, les Irlandais ont remporté leurs 22 dernières rencontres à domicile. Mais les Bleus, dans une bonne dynamique actuelle, ont remporté leur dernier match contre le XV du Trèfle, en octobre dernier à Paris lors d'un match en retard du Tournoi 2020. Ils pourront aussi profiter de l'absence du capitaine et demi d'ouverture Jonathan Sexton, victime d'une commotion cérébrale le week-end dernier.