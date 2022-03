Le XV de France se rend à Cardiff vendredi (21h) pour affronter le pays de Galles et espère une quatrième victoire consécutive dans le Tournoi des Six Nations. Les Bleus n'ont jamais été aussi proches du Grand Chelem qui leur échappe depuis 2010.

DIRECT - Tournoi des Six Nations : suivez pays de Galles - France (21h)

Le capitaine Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France affrontent le pays de Galles dans le Tournoi des Six Nations

Ils ne sont plus qu'à 160 minutes du titre qu'ils convoitent depuis 12 ans. Le XV de France affronte vendredi (21h) le pays de Galles dans le mythique Millenium Stadium de Cardiff pour leur quatrième match du Tournoi des Six Nations 2022. La France est la dernière équipe invaincue de la compétition et doit donc gagner contre les Gallois, puis contre l'Angleterre le 19 mars pour décrocher le Grand Chelem.

Annoncés en favori du Tournoi 2022, les Français doivent néanmoins se méfier du XV du Poireau, tenant du titre et qui voudra faire oublier à ses supporters la défaite contre l'Angleterre lors du dernier match. Le sélectionneur Fabien Galthié a également dû composer avec un indésirable dont on avait presque oublié qu'il était toujours là : le Covid-19. L'ailier Damian Penaud et le deuxième ligne Romain Taofifenua, qui étaient tous deux prévus sur la feuille de match vendredi à Cardiff. Malgré ces cas positifs, la France n'a pas été contrainte d'effectuer de nouveaux tests avant le match contre le pays de Galles.

Suivez pays de Galles - France en direct sur France Bleu :