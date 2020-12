DIRECT VIDÉO - Coupe du monde de rugby 2023 : suivez le tirage au sort (12h30)

Groupe de la mort ou poule facile ? Le XV de France sera fixé ce lundi sur ses futurs adversaires des phases de poules pour la prochain Coupe du monde de rugby en 2023. A partir de 12h30, en direct du Palais Brongniart à Paris, World Rugby procède au tirage au sort pour répartir les 20 sélections nationales en quatre groupes.

En plus de la présence du président de la République Emmanuel Macron, l'instance internationale du rugby a convié six ambassadeurs de l'art d'être Français. Seront présents l'acteur Jean Dujardin, le photographe Yann-Arthus Bertrand, le créateur Christian Louboutin, la danseuse étoile Alice Renavand et l'architecte Jean-Michel Wilmotte.

La Coupe du monde de rugby se déroulera en France, pour la deuxième fois de l'histoire de la compétition, du 8 septembre au 21 octobre 2023. Bill Beaumont, le président de World Rugby, s'est félicité de la présence d'Emmanuel Macron prévue lors du tirage au sort, "reflet de l'importance de l'événement pour le pays hôte".

France Bleu vous explique tout ce qu'il faut savoir des enjeux et du fonctionnement du tirage au sort.