Disparition de Christophe Dominici : "Un garçon qui pouvait séduire ou exaspérer" selon Robert Ménard

Christophe Dominici est mort ce mardi à l'age de 48 ans, son corps retrouvé inanimé en région parisienne. Légende du rugby tricolore, il fut l'auteur notamment d'un essai mémorable qui avait permis aux Bleus de battre les All Blacks lors d'une demi finale de Coupe du Monde en 1999, match qui constitue l'une des plus belles pages de l'histoire du XV de France.

Ces derniers mois, il avait tenté de prendre la tête de l'ASBH et de permettre le rachat du club de rugby par des investisseurs émiratis. L'affaire avait tourné au feuilleton et avait divisé le club comme les supporters, avant de finalement capoter. Très impliqué dans le dossier et les discussions, le maire Robert Ménard préfère oublier les quiproquos, les couacs et les engueulades, pour ne retenir que les côtés positifs de l'histoire et du personnage.

Christophe Dominici était en effet un passionné de rugby. Peut-être quelques maladresses, aux yeux de certains, dans le projet de rachat, ainsi que des incompréhensions, mais surtout une envie débordante de faire et de bien faire, selon le maire de Béziers.

"J'ai envie de parler du garçon attachant, je l'ai vu arriver à onze heures du soir chez moi pour me dire tout ce qu'il avait envie de faire pour le rugby à Béziers. Ensuite, il y a un mal-être, quelqu'un de compliqué, qui est arrivé en représentant des gens qui nous ont menti et qui lui ont peut-être menti à lui. On va oublier ça, on va retenir que c'était un garçon qui pouvait séduire ou exaspérer, mais qui ne laissait personne indifférent. Il y a tellement de gens fades, sans saveur, sans couleur, que rencontrer des gens qui ont des aspérités, c'est pas rien ! Ce sont des bons souvenirs et c'est une journée bien triste (...) Le coeur de Béziers battait en ce sens qu'elle se disait : peut-être qu'on va renouer avec une histoire glorieuse, celle de la ville et du rugby (...) Un personnage séduisant, mais un peu loin de la réalité des choses. Je dis ça avec tendresse et affection. Il aimait le rugby, la ville et il aimait le club. Putain, c'est pas rien. C'est ce que je garderai de lui et que les biterrois garderont de lui dans leur tête"

Robert Ménard était l'invité de Bertrand Queneutte ce mardi soir dans 100% MHR : émission complète.