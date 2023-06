Dix Toulousains dans la première liste du XV de France pour le Mondial en septembre

Le staff du XV de France a dévoilé ce mercredi matin une liste de 42 joueurs sélectionnés pour le Mondial en France en septembre. Au total, dix joueurs du Stade Toulousain sont retenus avec les Bleus dans cette première liste, dont Melvyn Jaminet blessé en fin de saison. Emmanuel Meafou et Anthony Jelonch sont eux absents de cette première liste.

La liste définitive le 21 août

Il faut savoir que cette première liste n'est pas éliminatoire mais indicative. Les 42 joueurs sont attendus pour un premier rassemblement le 2 juillet à Monaco, suivi de deux autres stages (à Marcoussis et Capbreton) et trois matches amicaux (deux contre l'Ecosse et un contre les Fidji) avant la liste définitive dévoilée le 21 août.

Elle sera suivie d'un dernier match amical contre l'Australie. Premier match du Mondial, France/All Blacks le 8 septembre à 21h au Stade de France.