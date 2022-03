Dominique Schenck, préparateur physique du CA Brive : "On ne perd pas tout en une semaine de vacances"

La fenêtre internationale s'est refermée ce samedi soir avec le match de l'équipe de France contre l'Angleterre. Place désormais au Top 14 avec une série de matchs ce week-end, dont un alléchant Brive-Castres au Stadium (17 heures, samedi 26 mars). Le staff avait donné une semaine de vacances aux joueurs pour souffler après le match contre la Rochelle, des rugbymans qui ont donc repris l'entraînement la semaine dernière. Comment vont les joueurs physiquement ? Sur quoi les préparateurs physiques ont-ils axés ? Comment gérer cette fin de saison ? Eléments de réponses avec le préparateur physique du CA Brive, Dominique Schenck.

Dominique, comment s'est passée la reprise pour les joueurs du CAB ?

On a repris par un peu de rugby et un peu de préparation physique. L'idée, c'est qu'on ne perd pas tout ce qu'on a acquis en l'espace d'une semaine de vacances. Donc, on a fait des petits rappels conditionning un peu cardio et des petits rappels en musculation, mais on n'est pas reparti sur une pré-saison. On a juste fait des petits rappels parce qu'on savait que se régénérer était là la meilleure solution.

Cette régénération, ça passe par quoi ?

Et bien, par exemple, les joueurs qui ont eu une semaine de vacances, lundi dernier, on est reparti sur un travail qu'on appelle "Off fit", c'est-à-dire, plutôt en intérieur, sur Wat Bike ou sur rameur. On sait qu'ils n'ont pas sollicité leurs membres inférieurs pendant une semaine, donc on a préféré partir sur une chose un peu plus douce. Après, mardi, on est parti sur une partie musculation un peu plus importante, avec aussi une partie rugby. Les coachs voulait gagner un peu de temps aussi sur la préparation du match de Castres.

Bref, on a voulu continuer à garder de la fraîcheur sur le début de semaine et en fin de semaine, on a remis un petit peu plus de doses en préparation physique avec des blocs de physique entre les parties rugby des coachs. On a aussi fait une sorte d'"Olympiades Strongman" sur le terrain pour solliciter musculairement le corps, ainsi que le cardio. Voilà l'objectif de la semaine dernière.

à réécouter Dominique Schenck, nouveau responsable de la préparation physique du CA Brive

Avec le Tournoi des Six Nations et la fenêtre internationale, comment vous avez géré ceux qui continuaient à jouer alors que le CAB, lui, ne jouait pas ?

Pendant le tournoi, quand ils étaient de retour avec nous, on essayait de gérer leur début de semaine à chaque fois pour qu'ils puissent bien régénérer. Notamment pour les Géorgiens, car à chaque fois, ils se tapaient un gros voyage pour revenir en France. Ca fait partie des choses qu'il faut prendre en considération. Ils auront enchaîné quasi 13 ou 14 matches d'affilée. Il va falloir qu'on soit conscient de ça et qu'on prenne en main leur charge de travail sur la semaine avant qu'il y ait un bloc de vacances qui va leur être donné, je pense, sur la prochaine semaine, où on n'aura pas de match.

Dans quel état de forme est le groupe ? Comment les trouvez-vous, vous qui êtes arrivés que cette saison au club ?

Comme je l'avais dit au début, quand je suis arrivé, je trouve que le groupe a une base très solide sur la préparation physique, avec des acquis qui sont au dessus de la moyenne. Sur ce point de vue là, je n'ai pas changé d'avis. Le groupe est toujours travailleur, demandeur. Les mecs sont revenus de vacances et ont toujours l'envie de se dépasser. Si je peux donner une image, lors d'une séance la semaine dernière, y'a des joueurs qui ont fini à se vomir sur les chaussures sur une séance de strong indoor. Ils ont une envie de travailler et d'apprendre, c'est très positif. Maintenant, il va falloir continuer sur ce bloc de matchs qui nous reste pour maintenir cette énergie et cette consistance qu'on a depuis le début de saison.

Evoquons-le, justement. Dans ce calendrier, il y aura un gros trou en mai avec trois semaines sans matchs. Vous commencez à l'évoquer avec le staff pour l'organisation ?

Oui, on est en train d'y réfléchir avec les coachs, pour organiser ces trois semaines, dans le cas où on est pas qualifiés en Coupe d'Europe. On prépare différents scénarios pour anticiper et de bien gérer la charge de travail pour rester sur de la fraîcheur sur le match à domicile, la réception du Stade Toulousain qui sera un match ultra-important. Derrière, il y aura une semaine off avant le match contre le Stade Français. On y réfléchit.