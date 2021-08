"Dommage de ne pas avoir pu lui dire au revoir" : le vestiaire toulousain réagit au départ de Kolbe

A l'issue de la rencontre amicale entre Toulouse et Toulon (52-10), les questions des journalistes ont naturellement dévié rapidement sur le transfert de Cheslin Kolbe au RCT officialisé un peu plus tôt dans la journée.

Le sourire de Didier Lacroix

Le président toulousain, présent à Nîmes, n'a pas souhaité s'exprimer devant les micros, se contentant de renvoyer vers le communiqué du club, en souriant. "Tout est dedans !".

Les joueurs, eux, sont revenus sur la nouvelle du départ de l'ailier sud-africain.

"Dur de perdre Cheslin"

"Ches' ne reviendra pas avec nous. C'est dommage parce qu'on perd un bon joueur et un bon gars. Je ne veux pas commenter sa décision parce que je ne connais pas le contexte de sa décision. On perd un mec qui avait une grande importance dans le vestiaire. C'est la vie. C'est dommage de ne pas avoir pu lui dire au revoir, c'est comme ça. Oui ça a surpris le vestiaire parce que c'est quand même nouveau dans le rugby. Les choses évoluent et il faut s'adapter", expliquait François Cros.

"Le club a déjà assez communiqué dessus. C'est notre ami, c'est dur de perdre Cheslin. Il y a assez eu de buzz dessus pour ne pas en rajouter", disait Cyril Baille à la sortie du vestiaire du stade Kaufmann.