Dordogne : cinq cas de coronavirus au Bergerac Périgord Football Club, la préparation interrompue

"C'est jamais bien de s'arrêter en pleine préparation et de manquer sept à dix jours de préparation" : Paul Fauvel, le directeur général du Bergerac Périgord Football Club, a dû stopper en urgence toutes les séances d'entraînement jeudi matin, à neuf heures, après trois tests qui se sont révélés positifs parmi les joueurs de l'effectif et le staff.

Trois matchs amicaux sautent

Les joueurs ont été placés à l'isolement. Deux cas positifs en plus ont été détectés le lendemain. Toutes les séances ont été stoppées jusqu'à ce mardi, où l'ensemble des joueurs et du staff vont subir un nouveau test. Si plus personne n'est contaminé, ils pourront reprendre l'entraînement mercredi matin.

Trois matchs amicaux ont été annulés, celui qui devait se jouer samedi contre Cognac, celui prévu pour mercredi contre Aurillac, et un match amical contre la réserve de Toulouse prévu samedi prochain. Le Toulouse FC ne veut pas risquer de contaminer ses propres joueurs. "Ce n'est pas optimal pour reprendre le championnat de National 2", le 7 août, contre la réserve de Montpellier. Mais le club a pris de l'avance avec déjà quatre matchs de préparation joués. Et pour le moment, le premier match de championnat est maintenu malgré les cas de coronavirus.