Dordogne : la médaillée olympique de rugby Carla Neisen a encore "des cœurs plein les yeux"

Marraine de la première édition du premier tournoi du Périgord de beach-rugby ce dimanche 29 août à Périgueux, Carla Neisen a pu rencontrer ses admirateurs lors de cette première véritable sortie officielle en Périgord, un mois après sa médaille d'argent en rugby à 7, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Romy, Maya et leur grand-mère ont été parmi les premières à la reconnaître alors que la championne assistait aux rencontres incognito dans le public. "Félicitations" ont lancé les jumelles âgées de 6 ans. La Périgourdine a alors sorti d'un petit sac en velours noir, la médaille d'argent, avant de la confier aux enfants, le temps d'une photo. " Wouah! ont-elles lancé admiratives ; ça fait plaisir, parce qu'on n'avait jamais vu une médaille des Jeux olympiques" commente Romy. "C'est très fort d'avoir gagné la médaille" ajoute sa sœur.

Une aventure fabuleuse

Ecoutez le reportage de France Bleu Périgord Copier

Un mois après sa folle épopée aux JO de Tokyo, la vice-championne olympique avec ses camarades de rugby à 7 avoue avoir toujours "des coeurs dans les yeux". C'est vraiment une aventure fabuleuse reconnait-elle. Petit à petit, on se dit, qu'en fait c'est un rêve qui s'est réalisé. D'abord parce qu'on y était, et en plus ramener une médaille, c'est encore plus fantastique !". Devenue aujourd'hui ambassadrice du rugby, Carla Neisen encourage les petites filles à se mettre à ce sport. "Lancez-vous, n'hésitez pas, lance-t-elle. Il faut tenter dans la vie. Moi j'ai tenté un mercredi après-midi et je ne me suis plus jamais arrêtée. Prendre du plaisir et surtout ne pas hésiter à pratiquer ce sport. Elles verront après ce qu'elles en retirent".