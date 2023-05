Le club de rugby de Sarlat fête sa montée en Fédérale 2

Explosion de joie en fin de match : le pari est rempli et le club de rugby de Sarlat monte en Fédérale 2. Le club athlétique sarladais (CAS) remporte son 16e de finale retour du championnat de France de 3e division fédérale face à Arras, 37 à 29. Les joueurs ont fait le travail et sont heureux de retrouver la division supérieure à la prochaine saison. Et leurs supporters le leurs rendent bien : les cris de victoire se sont très fortement faits entendre cette fin d'après-midi.

Si le CAS pouvait se sentir en confiance, après sa victoire dans le Pas-de-Calais au match aller 36 à 23 , la rencontre ne s'est pas avérée si simple pour les Périgourdins , comme le confirme l'entraîneur Jonathan Laporte : "Nous avons fait une 1e mi-temps en demi-teinte, c'est ce qui nous a un peu bloqués et ce qui a libéré [les joueurs d'Arras] un petit peu."

Mission accomplie

En fin de 2e mi-temps, Sarlat s'affirme. "Mission accomplie", traduit Jonathan Laporte. L'envol pour la Fédérale 2. "C'est une première pour moi en tant qu'entraîneur joueur, se réjouit celui qui est aussi en 3e ligne sur le terrain, donc c'est vrai que ça fait plaisir." "Il n'y a que le sport pour nous procurer des émotions comme ça", ajoute-t-il presque ému, en soulignant la présence du public dans les gradins.

Les supporters ont eu quelques sueurs froides en milieu de match. © Radio France - Lisa Guinic

En tribunes, ces vibrations liées au sport, Stelian, 12 ans, les a ressenties : "L'adrénaline, la peur aussi, la joie, beaucoup de joie." C'est la première fois que le garçon vit une montée en division supérieure. "C'est un grand moment pour nous tous et ça va permettre au club de faire un grand pas dans l'histoire du rugby", assure-t-il même.

Emotions sportives

Résultat, à la buvette, les supporters ont bien entamé la 3e mi-temps. Ils sont particulièrement fiers du travail accompli par les joueurs de Sarlat, "des jeunes du cru" insiste Romain. "Ca fait plaisir, ça met du baume au cœur et nous allons les supporter jusqu'au bout", s'exclame-t-il.

Et l'entraîneur Jonathan Laporte a bien l'intention de poursuivre le défi. Certes ce soir, l'équipe va "profiter" mais il prévient pour le reste du championnat de Fédérale 3 : "Maintenant, on ne risque plus rien donc on va essayer de se lâcher, de jouer au rugby, de nous faire plaisir et de faire plaisir à tous ceux qui nous suivent." Leur public sera, dans tous les cas et à coup sûr, au rendez-vous.