Dordogne : Périgueux jouera en Fédérale 1 de rugby la saison prochaine, Vergt en Fédérale 3

Dans un contexte où les bonnes nouvelles sont pour le moins rares, voilà qui va peut-être donner le sourire aux supporteurs des équipes de rugby périgourdines engagées dans les championnats amateurs. Après avoir mis un terme à la saison 2019/2020 des compétition de rugby amateur, la Fédération française de rugby annonce dans un communiqué que les classements sont arrêtés à la date du 15 mars 2020. Aucun club ne sera relégué (sauf s'il souhaite le contraire) les premiers de chaque poule ont la possibilité d'accéder à la division supérieure et les meilleurs seconds.

Le CAP jouera en Fédérale 1

Une bonne nouvelle pour le Club Athlétique Périgourdin, qui avec 67 points, occupait la deuxième place de la poule 8, et qui par conséquent -tout comme Limoges premier- jouera en Fédérale 1 la saison prochaine et rejoindra Trélissac. "On aurait préféré monter dans un autre contexte commente Francis Roux le président du club, mais c'est comme ça, et nous allons prendre ce moment de bonheur quand-même! Francis Roux, qui assure qu'il n'y pas de risque cette fois de relégation financière et que le club, désormais sain, a retrouvé sa stabilité. Le président du CAP s'inquiète malgré tout pour l'avenir. Comme tous les autres clubs sportifs, foot, rugby, basket, le club de rugby de Périgueux aura des difficultés à trouver ses ressources pour l'année prochaine qui sera très certainement compliquée, estime son dirigeant. "Mais elle sera compliquée pour tout le monde" prévient-il. Les entreprises auront certainement d'autres choses à penser qu'à donner de l'argent pour le rugby.

Bergerac de son côté, pourrait annoncer en début de semaine prochaine sa décision de descendre en Fédérale 2.

Vergt retrouve la Fédérale 3

Dans le même temps, l'Union athlétique vernoise rugby, qui effectuait cette saison un parcours remarquable en Championnat d'honneur Nouvelle-Aquitaine jouera la saison prochaine en Fédérale 3. "L'objectif de la saison était de remonter le plus vite possible, c'est chose faite! se félicite Thierry Labrousse l'entraîneur de l'équipe. "Il restera malgré tout un goût d'inachevé regrette-t-il. On était invaincu jusqu'à l'avant-dernier match du championnat, et l'objectif était d'écrire une page au niveau national, d'aller chercher un titre de champion de France, ce sera le seul regret que nous aurons". L'entraîneur qui estime que "compte tenu de l'investissement fait au niveau du club, au niveau des personnes, la montée était le minimum que l'on pouvait attendre de la fédération".

Autre bonne nouvelle enfin, le Racing club mussidanais, qui était dernier de sa poule 9 de Fédérale 3 a la possibilité de se maintenir tout comme l'US Lalinde onzième et avant-dernier de la poule 12.