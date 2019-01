Dordogne : Romain Teulet de retour au club de rugby de Bergerac "avec beaucoup d'humilité"

Bergerac, France

La dernière fois que les Bergeracois ont pu l'applaudir sur la pelouse du stade Gaston Simounet c'était en juin 2018 pour son jubilé. Le rugbyman bergeracois Romain Teulet va faire son retour à l'USB, le club qui l'a vu débuter et qu'il a quitté il y a maintenant 18 ans pour rejoindre l'équipe de Castres. L'arrière va endosser le rôle de directeur sportif et technique du rugby dans le courant de l'été.

"Je reviens sur ma terre natale et dans mon club formateur. Il y a forcément beaucoup d'émotion," confie Romain Teulet. "Je reviens avec beaucoup d'humilité mais je vais essayer d'apporter mon œil pour faire évoluer le club dans un projet commun avec l'actuel président le reste du staff," explique-t-il.

Le Bergeracois ne va pas pour autant quitter l'équipe du Castres Olympique où il intervient en tant que formateur. "Certains se diront peut-être que j'aurais pu avoir plus d'ambition mais si j'avais voulu entamer une carrière d'entraîneur j'aurais passé les diplômes nécessaires. Si je reviens à Bergerac c'est pour aider à structurer le club à le stabiliser et fédérer ses différentes composantes. Il faut continuer à donner envie aux gens de venir applaudir l'USB," conclut Romain Teulet, bien heureux aussi de pouvoir se rapprocher de ses racines, sa famille et ses amis.