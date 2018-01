Jean-Baptiste Elissalde, Sébastien Bruno et Julien Bonnaire seront les trois adjoints de Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur du XV de France. Ce mercredi 3 janvier, la fédération française de rugby a dévoilé le staff qui encadrera l'équipe et on y trouve un ancien joueur du CAPD le club de rugby de Périgueux

Philippe Doussy jouera le rôle de consultant. Il est passé par le CAPD de 1996 à 1999 quand le club était dans l'élite et faisait alors partie du TOP20. Passé ensuite par Montauban, Daussy a poursuivi sa carrière dans l'encadrement en Italie, en Afrique du sud et en Ecosse. Connu pour son coup de pied lorsqu'il était sur les terrains il sera consultant pour le jeu au pied auprès du nouveau sélectionneur.