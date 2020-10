Dorian Aldegheri prolonge son contrat avec le Stade Toulousain

Le pilier international du Stade Toulousain Dorian Aldegheri a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le club rouge et noir.

Le natif de Toulouse reste fidèle au club. Le pilier Dorian Aldegheri, "Doudou", a prolongé son contrat jusqu'en 2023, annonce le club ce vendredi.

Capé à quatre reprises avec les Bleus, Dorian Aldegheri, 27 ans, a déjà disputé 116 rencontres avec le Stade Toulousain et soulevé le Bouclier de Brennus en 2019.

"Toulousain, Dorian est un joueur du cru, bercé par l’histoire de notre club. En officialisant son prolongement de contrat, nous sommes sûrs de pouvoir compter sur ses compétences, ses qualités et son implication exemplaire au sein du groupe. Nous sommes heureux d’accompagner son évolution en Rouge et Noir à minima jusqu’en 2023, date symbolique pour le rugby français et toulousain avec l’accueil de la prochaine Coupe du Monde", explique le président Didier Lacroix sur le site du club.